Турчанку во время перекура на балконе "подстрелило" висевшее на стене ружье

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Курившая на балконе турчанка получила огнестрельное ранение от случайного выстрела ружья, висевшего на стене, сообщает газета Hurriyet.

По данным газеты, инцидент произошел в 13.30 по местному времени (совпадает с московским) в городе Сельджуклу в центре Турции. Мать двоих детей Эсра Даг вышла на балкон квартиры, намереваясь покурить.

Однако докурить ей не удалось: висевшее на стене балкона на гвозде охотничье ружье внезапно упало, и произошел выстрел. Пуля попала женщине в шею.

Услышавшие шум соседи обнаружили женщину в крови и вызвали медиков. Жизнь женщины пока находится под угрозой, сообщает газета.

Полиция конфисковала ружье, лицензии на которое у Даг не было, и начала допросы.