Президент Кипра отверг предложения ООН по кипрскому урегулированию

АФИНЫ, 26 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис отверг предложения специального советника генерального секретаря ООН по Кипру Эспена Барта Эйде для женевской конференции по кипрскому урегулированию.

Эйде подготовил общий документ, который должен стать основой для переговоров в Швейцарии на конференции, которая открывается 28 июня. По мнению Анастасиадиса, документ игнорирует проблемы греческой общины Кипра и не учитывает решения, принятые 4 июня в Нью-Йорке на совещании с генсеком ООН Антонио Гутеррешем.

"Я не готов принять документы, подготовленные не на основе решений совещания 4 июня в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, которые предусматривала подготовка общего документа", — говорится в письменном заявлении президента Кипра, распространенном правительственным бюро печати и информации.

По словам Анастасиадиса, документ игнорирует многие вопросы.

"В соответствии с соглашением с генеральным секретарем ООН, представленный проект документа должен отражать позиции всех сторон, а не игнорировать существенные проблемы греческой общины Кипра", — заявил Анастасиадис.

"Таким образом, поскольку проект документа, подготовленный Эспеном Бартом Эйде, не соответствует тому, что было согласовано 4 июня в Нью-Йорке, я не считаю его обязательным, любая ссылка на этот документ является неприемлемой", — говорится в документе.

Анастасиадис подчеркнул в то же время, что едет в Кран-Монтана "полный решимости и желания" достичь долгожданного комплексного решения кипрского вопроса, которое бы упразднило анахронизм системы гарантий, права вмешательства во внутренние дела Кипра и обеспечило вывод оккупационной армии.

"Я надеюсь, что турецкая и турецко-кипрская сторона приедут с той же решимостью и волей найти решение, которое будет служить интересам киприотов", — говорится в заявлении.

В городке Кран-Монтана в Швейцарии 28 июня начинается новый раунд переговоров по Кипру. Конференцию называют "Женева-2" — в январе-феврале в Швейцарии прошел первый раунд переговоров, завершившийся безрезультатно из-за разногласий. В конференции будут участвовать лидеры двух общин Кипра, представители стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании, а также представитель Евросоюза в качестве наблюдателя.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.