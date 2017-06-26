Польша поставит Украине приборы наблюдения и наведения для бронетехники

ВАРШАВА, 26 июн — РИА Новости. Польский Промышленный центр оптики поставит украинским оборонным предприятиям приборы наблюдения и наведения для бронетехники, сообщает агентство PAP.

Соответствующее соглашение было подписано в понедельник в Варшаве.

В соглашении между Промышленным центром оптики и компанией Укринмаш (Ukrinmasz) говорится о поставках оптоэлектронных приборов для водителей и командиров используемых Украиной боевых машин, в частности БМП, БТР и БРДМ.

Коммерческий директор польского предприятия Павел Глица отметил, что работа над соглашением длилась около двух лет.

"Промышленный центр оптики выполнил ряд тестов и демонстраций на территории Украины для предприятий, занимающихся модернизацией танковой техники, а также на полигонах. Можно сказать, что наши приборы были тщательно проверены, протестированы украинской армией и получили все необходимые разрешения для применения на боевых машинах", — сказал он.

Глица пообещал, что его предприятие будет стремиться создать на Украине модернизационный центр оптоэлектроники. "В рамках этого предложения мы хотели бы передать часть полномочий субъектам украинским; мы рассчитываем здесь на поддержку концерна Укроборонпром и принадлежащей ему компании Укринмаш", — добавил он.

"Бронетанковая техника, технологии ночного видения, тепловизионные, лазерные, это только часть нашей заинтересованности украинским рынком", — отметил он.

"Мы хотели бы предложить вам возможность сотрудничества в системах отображения параметров полета для вертолетов Ми-8/Ми-17, оснащения отдельного солдата, а также интегрированных головок и оптоэлектронных модулей для танков Т-72 и Т-64", — сказал он.

Стороны не сообщили о стоимости договора. По прогнозам специалистов его сумма может составлять около 750 тысяч евро.