Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что княгиня Анна Ярославна занимает важное место в истории отношений Парижа и Киева. Об этом он сказал в ходе брифинга с украинским лидером Петром Порошенко в эфире телеканала "112".
"Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения", — добавил президент.
Ранее во время визита во Францию президент России Владимир Путин отметил, что французско-русские отношения фактически начались с брака княжны Анны Ярославны с Генрихом I в 1051 году. Украинских политиков эти слова возмутили. Так, Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить" Анну Ярославну в российскую историю, а Ярослава Мудрого назвал "древнеукраинским князем".
Анна Ярославна (родилась по разным источникам в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010 годы), новгородского (1010-1034 годы) и киевского (1016-1018 и 1019-1054 годы).