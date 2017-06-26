Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что княгиня Анна Ярославна занимает важное место в истории отношений Парижа и Киева. Об этом он сказал в ходе брифинга с украинским лидером Петром Порошенко в эфире телеканала "112".

Макрон заявил, что между Францией и Украиной существуют давние связи, которые имеют большое значение для обеих стран. При этом он особо отметил стремление Порошенко "отдать должное Анне Киевской".

"Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения", — добавил президент.

Ранее во время визита во Францию президент России Владимир Путин отметил, что французско-русские отношения фактически начались с брака княжны Анны Ярославны с Генрихом I в 1051 году. Украинских политиков эти слова возмутили. Так, Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить" Анну Ярославну в российскую историю, а Ярослава Мудрого назвал "древнеукраинским князем".

Анна Ярославна (родилась по разным источникам в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010 годы), новгородского (1010-1034 годы) и киевского (1016-1018 и 1019-1054 годы).