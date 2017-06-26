За сутки интенсивность обстрелов территории ЛНР оказалась выше, чем в ДНР

ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. Количество обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки впервые превысило число обстрелов в ДНР, заявил журналистам полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что за минувшие сутки по территории республики со стороны украинских силовиков было выпущено более 170 мин и снарядов. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о 20 минах, выпущенных украинскими силовиками по территории республики.

"Сегодня первый раз мы зафиксировали количество обстрелов, которое превысило количество обстрелов по территории ДНР. Видимо, это составляющая процесса, препятствующего завершению разведения сил и средств", — сказал Дейнего.

По мнению полпреда, Киев специально нагнетает обстановку в данном регионе. "Об этом говорит постоянная переброска тяжелой техники в район линии разграничения, в район острых точек на линии разграничения в зоне контроля ЛНР", — подчеркнул Дейнего.

Полпред также выразил обеспокоенность возведением понтонной переправы через Северский Донец на одном из участков линии соприкосновения в Донбассе. "Все эти обстоятельства указывают на то, что Украина всячески препятствует стабилизации ситуации, всячески препятствует разведению сил и средств, как ключевому фактору для разрешения проблемы. И Украина систематически препятствует политическому диалогу, постоянно уклоняется от обсуждения механизмов реализации политических основ для выхода их кризиса на юго-востоке Украины", — заявил он.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.