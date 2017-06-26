На Украине полиция задержала 31 человека за попытку захвата предприятия

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали 31 человека в Кировоградской области Украины за попытку рейдерского захвата сельхозпредприятия, сообщила в понедельник областная полиция.

"По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей", — говорится в сообщении на сайте полиции.

По данным правоохранителей, скрыться с места происшествия подозреваемым не удалось, они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта. На месте работают следственно-оперативные группы главного управления Нацполиции Украины в Кировоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации".

"Тридцать одно лицо задержано", — добавили в полиции.