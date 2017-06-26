Мэй гарантирует статус европейцев в Британии на основе взаимности

ЛОНДОН, 26 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что готова гарантировать сохранение нынешних прав европейских граждан в Великобритании после Brexit в обмен на аналогичные гарантии в отношении живущих и работающих в ЕС британцев.

"Мы хотим дать людям столь необходимую им определенность… Но нам нужна договоренность на основе принципа взаимности для более чем миллиона британских граждан, проживающих в Европе", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Премьер еще на прошлой неделе ознакомила коллег по ЕС со своими предложениями касательно статуса британцев в Европе и европейцев в Британии, однако подробности предложений до сегодняшнего дня оставались неизменными.