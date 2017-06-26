Эксперт считает возможным силовой вариант развития ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ситуация вокруг Катара вновь после окончания Рамадана обостряется, нельзя исключать даже силового варианта развития событий, полагает востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа в понедельник пригрозил Катару "экстренным региональным вмешательством", если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона.

"Заявления главы МИД Бахрейна последовали вскоре поле того, как Катар отклонил предъявленный ему ультиматум. Несмотря на относительный успех посредничества Кувейта, ситуация вокруг Катара вновь после окончания Рамадана обостряется. Нельзя исключать даже силового варианта развития событий. Однако есть еще шанс избежать этого худшего сценария благодаря посредникам, которые еще могут попытаться подвигнуть стороны к диалогу. В противном случае последствие таких угроз, которые уже звучат от руководителей стран Персидского залива, могут быть чрезвычайно опасными. Любое силовое вмешательство грозит непредсказуемыми последствиями", — сказала Супонина РИА Новости.

По ее словам, при желании остановить такой сценарий могли бы и американцы, хотя пока они явно подзуживают участников конфликта.

"Не надо забывать о том, что под политическую и даже военную защиту Катар взяла Турция, про это наверняка в Саудовской Аравии и Бахрейне не забывают", — добавила она.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.