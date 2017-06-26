Мужчина скончался в очереди на пункте пропуска в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Мужчина скончался в очереди на подконтрольной украинским силовикам стороне контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

"Трагический инцидент произошел сегодня с жителем подконтрольной киевским силовикам территории, который, пересекая КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны, скончался", — сказал Марочко.

Он уточнил, что, по словам очевидцев, мужчину задержали на пункте пропуска украинские пограничники. "Мужчину не пропускали около трех часов, держа под палящим солнцем. Около 11.00 мужчина потерял сознание и скончался на месте", — добавил Марочко.

По его словам, тело доставлено в морг Луганска.