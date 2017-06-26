В ФРГ проведут экспертизу по делу украинцев, выдававших себя за сирийцев

БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. Суд в немецком Мюнстере постановил в понедельник провести языковую экспертизу в деле о прибывшей с Украины семьи езидов, которые ранее обманом получили статус беженцев в Германии, как граждане Сирии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

О том, что миграционное ведомство ФРГ отменило свое решение в отношении семьи с Украины, члены которой выдавали себя за сирийцев и получили статус беженцев в Германии, сообщила ранее газета Welt am Sonntag.

Семья, которая состоит из четырех человек, въехала в Германию в 2014 году. Как было установлено позже, езиды не говорили по-арабски, однако успешно выдали себя за сирийцев. Обман был разоблачен их соседями по приюту для беженцев.

34-летний глава семьи в понедельник в суде Мюнстера опроверг обвинения в мошенничестве. По его словам, он действительно проживал в Сирии в курдском селе и говорит только по-курдски.