Трамп потребовал извинений за обвинения в сговоре с Россией

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует, чтобы ему принесли извинения за обвинения в сговоре с Россией.

"Причиной, по которой президент Обама ничего не сделал по поводу России после того, как он был уведомлен ЦРУ о вмешательстве (в выборы — ред.), является то, что он ожидал победы Клинтон и не хотел "раскачивать лодку". Рассматривая Россию на протяжении 4 месяцев под увеличительным стеклом, у них нет ни одной "записи" о сговоре людей Т (Трампа — ред.). Нет никакого сговора и никаких препятствий. Передо мной должны извиниться!" — написал Трамп в Twitter.

The real story is that President Obama did NOTHING after being informed in August about Russian meddling. With 4 months looking at Russia… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г. ..under a magnifying glass, they have zero "tapes" of T people colluding. There is no collusion & no obstruction. I should be given apology! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г.

Американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".