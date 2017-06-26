В Калифорнии на борту истребителя произошел взрыв

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Взрыв произошел на борту истребителя, находящегося на военном аэродроме США в штате Калифорния, двое поморских пехотинцев, проводившие техобслуживание, получили серьезные ожоги, пишет газета New York Daily News в понедельник.

По словам представителя третьего авиакрыла морской пехоты майора Курта Сталя, инцидент произошел на авиационной станции Маримар в Сан-Диего в воскресенье вечером.

Оба военнослужащих госпитализированы. Истребитель-бомбардировщик FA-18 получил серьезные повреждения, причины взрыва устанавливаются.