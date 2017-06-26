США
26.0626 июня16:29МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Останки Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства

16:0126.06.2017
(обновлено: 16:07 26.06.2017)
08041
© AP Photo / Robert KradinИспанский живописец и скульптор Сальвадор Дали в Нью-Йорке, 1956 годИспанский живописец и скульптор Сальвадор Дали в Нью-Йорке, 1956 год
© AP Photo / Robert Kradin

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. В Мадриде судья приняла решение эксгумировать останки Сальвадора Дали для установления отцовства.

В Китае построят копию любимого города Сальвадора Дали
Иск подала жительница Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящая" Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что Дали ее отец.

"Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии", — говорится в судебном решении.

Испанский живописец, режиссер и писатель Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея в городе Фигерас.

В поисках своего Дали: аукцион работ сюрреалиста в Петербурге
© РИА Новости / Игорь РуссакБолее 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Более 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРаботы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.

Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Работы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.

Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДля участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".

Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Для участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".

Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПеред торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Перед торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.
© РИА Новости / Игорь РуссакКроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Кроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.
© РИА Новости / Игорь РуссакИдея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Идея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДевятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.

Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Девятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.

Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкИз представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Из представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.
© РИА Новости / Игорь РуссакИх общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Их общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкУникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.

Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Уникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.

Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".

Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".

Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкНачальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).

Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге. Аукцион Искусство Сальвадора Дали
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Начальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).

Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
/
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена