Останки Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства

Испанский живописец и скульптор Сальвадор Дали в Нью-Йорке, 1956 год

Испанский живописец и скульптор Сальвадор Дали в Нью-Йорке, 1956 год

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. В Мадриде судья приняла решение эксгумировать останки Сальвадора Дали для установления отцовства.

Иск подала жительница Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящая" Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что Дали ее отец.

"Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии", — говорится в судебном решении.

Испанский живописец, режиссер и писатель Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея в городе Фигерас.