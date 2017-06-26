Останки Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства
16:0126.06.2017
(обновлено: 16:07 26.06.2017)
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МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. В Мадриде судья приняла решение эксгумировать останки Сальвадора Дали для установления отцовства.
Иск подала жительница Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящая" Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что Дали ее отец.
"Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии", — говорится в судебном решении.
Испанский живописец, режиссер и писатель Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея в городе Фигерас.
Более 100 человек приняли участие в прошедшем в Петербурге аукционе, на котором было представлено 30 работ Сальвадора Дали.
Работы художника - 22 литографии и 8 скульптур - в северную столицу владелец одной из самых больших коллекций сюрреалиста Серж Гольденберг.
Владелец коллекции Серж Гольденберг демонстрирует книгу "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
Для участников аукциона Гольденберг привез редкие гравюры "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Песнь: 23. Чистилище", "Площадь святого Петра", "Голубая сова", "Стокгольмский королевский двор", "Портрет Маргариты", "Атена", "Женщина в космосе, доминирующая над миром", "Пять континентов".
Посетители рассматривают картины на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
Перед торгами посетители внимательно рассматривали работы и искали ту, которую хотели бы приобрести.
Кроме того, посетителям представили новую коллекцию российского дизайнера. Ия Йотс специально подготовила серию вечерних платьев к аукциону.
Идея создания необычных нарядов возникла у автора после знакомства с гравюрами и скульптурами Дали.
Девятнадцать гравюр, в том числе "Дон Кихот и Санчо Пансо", "Площадь святого Петра", и "Голубая сова", а также шесть скульптур так и не нашли своих владельцев.
Картина "Голубая сова" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
Из представленных 30 лотов своих покупателей нашли только пять.
Их общая стоимость составила около 500 тысяч рублей.
Уникальные скульптуры, которыми прославился Дали: "Космический носорог", "Танец времени", а также центральный лот - книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями художника, - к разочарованию Гольденберга, не привлекли внимания участников аукциона. В книге "Песни Мальдорора" Лотреамона 44 оригинальных гравюр Дали.
Скульптуры "Венера Милосская с ящиками" и "Танец времени" на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
"Песни Мальдорора" были написаны в форме поэмы в прозе французским писателем Лотреамоном (настоящее имя — Изидор Дюкасс). В работу входят шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Саму книгу открыли в начале XX века сюрреалисты. Иллюстрации Дали сделаны к 39-му изданию "Песен".
Книга "Песни Мальдорора" с иллюстрациями Сальвадора Дали на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.
Начальная стоимость книги, выставленной на торги, составляла 11 миллионов 480 тысяч рублей (280 тысяч евро).
Распорядитель торгов на аукционе в рамках вечера "Искусство Сальвадора Дали" в Санкт-Петербурге.