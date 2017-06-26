Наехавшую на пешеходов в Ньюкасле женщину отпустили под залог

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Женщину-водителя, задержанную за наезд на пешеходов в британском городе Ньюкасл во время празднования Ураза-байрама в воскресенье, выпустили под залог, сообщает газета Independent со ссылкой на полицию.
"Местная жительница в возрасте 42 лет, задержанная полицией, сейчас отпущена под залог на определенных условиях до окончания дальнейшего расследования", — говорится в заявлении полиции. По данным правоохранительных органов, на понедельник четыре человека по-прежнему находятся в больницах с "различными ранениями".
По данным газеты, на кадрах задержания подозреваемой слышно, как она заявляла, что "пыталась затормозить". Расследование инцидента продолжается.