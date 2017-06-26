Наехавшую на пешеходов в Ньюкасле женщину отпустили под залог

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Женщину-водителя, задержанную за наезд на пешеходов в британском городе Ньюкасл во время празднования Ураза-байрама в воскресенье, выпустили под залог, сообщает газета Independent со ссылкой на полицию.

В воскресенье автомобиль, которым управляла 42-летняя женщина, въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле. По данным скорой помощи, шесть человек, в том числе трое детей, пострадали. Полиция заявила, что версия теракта не рассматривается.

"Местная жительница в возрасте 42 лет, задержанная полицией, сейчас отпущена под залог на определенных условиях до окончания дальнейшего расследования", — говорится в заявлении полиции. По данным правоохранительных органов, на понедельник четыре человека по-прежнему находятся в больницах с "различными ранениями".

По данным газеты, на кадрах задержания подозреваемой слышно, как она заявляла, что "пыталась затормозить". Расследование инцидента продолжается.