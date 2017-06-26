США
26.0626 июня15:51МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Разлад в Белом доме: СМИ узнали о спорах Трампа с советниками из-за Путина

15:3826.06.2017
(обновлено: 15:45 26.06.2017)
019810
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о разногласиях в Белом доме по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. По данным журналистов, американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должно обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее сообщалось, на встрече "Большой двадцатки" может состояться первый личный контакт между президентом США и России.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: Трамп относится к Путину так, как к никакому другому лидеру
С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20.

Споры в Вашингтоне

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что в американской администрации существуют глубокие разногласия относительно того, какой подход к Москве следует выбрать Вашингтону в разгар проходящего в США расследования "о связях с Россией". По данным агентства, возможная встреча Трампа с Путиным усугубляет эти разногласия.

Многие представители окружения президента полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью, отмечает агентство. Однако Трамп и еще несколько членов его команды настаивают на полноценной двусторонней встрече с Путиным.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
"Полный позор для страны": Порошенко разрешили сфотографироваться с Трампом
В частности, несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких консультаций.

По данным Ассошиэйтед Пресс, некоторые советники рекомендуют Трампу провести быструю неформальную встречу с российским лидером или организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей двух делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.

Конкретных договоренностей пока нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока конкретных наработок по первой личной встрече двух лидеров нет. При этом представитель Кремля отметил, что протокольная сторона возможных переговоров вторична.

"Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время, так или иначе, возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, здесь, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, или, наоборот, в данном случае, повторяю, это вторично", — заявил Песков журналистам.

Сам Владимир Путин ранее заявил, что Москва не торопит встречу с Трампом.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
Американцы против Трампа. Но не факт, что против России
"Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это", — сказал Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимал документальный фильм о российском президенте.

Путин отметил, что Трампу еще предстоит выстраивать отношениями не только с иностранными партнерами, но и с американскими учреждениями и конгрессом.

"Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим", — подчеркнул российский президент.

Курс на улучшение отношений

В начале июня стало известно, что президент Дональд Трамп поручил Госдепартаменту наладить отношения с Москвой. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Портреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в пабе Юнион Джек в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Политолог: предстоящая встреча президентов РФ и США будет первым шагом
Во время пресс-конференции в столице Новой Зеландии госсекретаря спросили по поводу расследования связей окружения Трампа с Россией. Журналистов интересовало, не повлияет ли оно на устойчивость действующей администрации США.

Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнению своей работы, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.

На прошлой неделе СМИ сообщили о первых результатах работы Госдепа. Портал BuzzFeed выяснил, что внешнеполитическое ведомство подготовило план по налаживанию отношений с Россией.

Источники в Госдепе заявили журналистам, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучший момент.

Выступая в сенате, Тиллерсон весьма скептически оценил состояние текущих отношений между Москвой и Вашингтоном.

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Республиканцы взяли паузу: в США отложили принятие санкций против России
"Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель — стабилизировать. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах", — отметил Тиллерсон.

При этом госсекретарь заявил, что в вопросах восстановления отношений с Россией Трамп будет исходить из интересов американцев.

"Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа", — сказал Тиллерсон.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена