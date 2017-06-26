Разлад в Белом доме: СМИ узнали о спорах Трампа с советниками из-за Путина

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о разногласиях в Белом доме по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. По данным журналистов, американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должно обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее сообщалось, на встрече "Большой двадцатки" может состояться первый личный контакт между президентом США и России.

Споры в Вашингтоне

С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что в американской администрации существуют глубокие разногласия относительно того, какой подход к Москве следует выбрать Вашингтону в разгар проходящего в США расследования "о связях с Россией". По данным агентства, возможная встреча Трампа с Путиным усугубляет эти разногласия.

Многие представители окружения президента полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью, отмечает агентство. Однако Трамп и еще несколько членов его команды настаивают на полноценной двусторонней встрече с Путиным.

В частности, несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких консультаций.

По данным Ассошиэйтед Пресс, некоторые советники рекомендуют Трампу провести быструю неформальную встречу с российским лидером или организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей двух делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.

Конкретных договоренностей пока нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока конкретных наработок по первой личной встрече двух лидеров нет. При этом представитель Кремля отметил, что протокольная сторона возможных переговоров вторична.

"Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время, так или иначе, возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, здесь, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, или, наоборот, в данном случае, повторяю, это вторично", — заявил Песков журналистам.

Сам Владимир Путин ранее заявил, что Москва не торопит встречу с Трампом.

"Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это", — сказал Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимал документальный фильм о российском президенте.

Путин отметил, что Трампу еще предстоит выстраивать отношениями не только с иностранными партнерами, но и с американскими учреждениями и конгрессом.

"Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим", — подчеркнул российский президент.

Курс на улучшение отношений

В начале июня стало известно, что президент Дональд Трамп поручил Госдепартаменту наладить отношения с Москвой. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Во время пресс-конференции в столице Новой Зеландии госсекретаря спросили по поводу расследования связей окружения Трампа с Россией. Журналистов интересовало, не повлияет ли оно на устойчивость действующей администрации США.

Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнению своей работы, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.

На прошлой неделе СМИ сообщили о первых результатах работы Госдепа. Портал BuzzFeed выяснил, что внешнеполитическое ведомство подготовило план по налаживанию отношений с Россией.

Источники в Госдепе заявили журналистам, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучший момент.

Выступая в сенате, Тиллерсон весьма скептически оценил состояние текущих отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель — стабилизировать. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах", — отметил Тиллерсон.

При этом госсекретарь заявил, что в вопросах восстановления отношений с Россией Трамп будет исходить из интересов американцев.

"Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа", — сказал Тиллерсон.