Япония и США обсудят планы по размещению системы ПРО Aegis Ashore

ТОКИО, 26 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Размещение наземного варианта системы ПРО США Aegis ("Иджис") в Японии станет главным вопросом повестки дня в ходе предстоящей в следующем месяце встречи глав МИД и министерств обороны двух стран, пишет газета Japan Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В настоящее время ПРО в Японии обеспечена кораблями с системой "Иджис", вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата.

Официального решения Токио о размещении наземной системы Aegis Ashore озвучено еще не было. Однако, как сообщили изданию источники в японских правительственных кругах, министерство обороны страны намерено запросить бюджет на финансовый 2018 год с уже включенными в него расходами на размещение наземной системы ПРО.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.