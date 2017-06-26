МИНСК, 26 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии в связи с "тенденциозными высказываниями" в СМИ в отношении учений "Славянское братство-2017", сообщила в понедельник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В МИД Белоруссии в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство–2017" был вызван посол Украины в Белоруссии", — говорится в сообщении.

По данным МИД, "послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Белоруссией и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Белоруссии в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ".

Совместное учение ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии прошло 6-14 июня на белорусском полигоне Брестский. В нем приняли участие более 1000 военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники. Учение проводилось в соответствии с планом международной деятельности Минобороны РФ на 2017 год.