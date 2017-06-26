Более 80% украинцев считают День Победы важным праздником, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Более 80% украинцев считают День Победы 9 мая важным праздником "со значительным символизмом", свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"День Победы 9 мая является праздником со значительным символизмом для 82% опрошенных украинцев", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

В сообщении отмечается, что 7% респондентов считают День Победы 9 мая пережитком прошлого, 9% — обычным или выходным днем, 2% не определились.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Институт национальной памяти Украины, который занимается вопросами декоммунизации в стране, ранее предложил отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее на Украине предлагали отменить празднование 9 мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.