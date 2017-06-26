В МИД Бахрейна пригрозили Катару "экстренным вмешательством" стран региона

ДУБАЙ, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару "экстренным региональным вмешательством", если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона.

"Катар должен либо придерживаться системы, действующей в регионе, и общих договоренностей об обороне со странами региона и двусторонних — с крупным мировым партнером, либо его ждет экстренное региональное вмешательство", — написал Аль Халифа в своем микроблоге в Twitter

По его словам, Катар пошел на военное обострение ситуации, пригласив в страну иностранных военных после возникновения дипломатического конфликта с соседними странами.

"Основа конфликта с Катаром лежит в политической плоскости и безопасности, в нем не было военной составляющей, наличие иностранных армий и бронетехники — это военное обострение, за которое несет ответственность Катар", — написал он в своем микроблоге в социальной сети.

По его словам, вхождение Дохи в блок с государствами вне региональной структуры и поддержка террористических организаций наносит ущерб договоренностям со странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.