Песков сообщил о возможности телефонного разговора в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (259)

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Возможность телефонного разговора в "нормандском формате", который может состояться в ближайшее время, прорабатывается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял РИА Новости, что телефонный разговор лидеров нормандской четверки состоится, вероятно, до конца июня.

"Такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам", — сказал Песков.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Петром Порошенко сообщил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля. Со своей стороны украинский лидер рассказал, что договорился с Макроном о проведении дальнейших консультаций, чтобы "повысить эффективность возможной встречи в "нормандском формате". По его словам, к такой встрече должен быть подготовлен пакет документов по урегулированию конфликта.