Песков сообщил о возможности телефонного разговора в "нормандском формате"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Возможность телефонного разговора в "нормандском формате", который может состояться в ближайшее время, прорабатывается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам", — сказал Песков.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским коллегой Петром Порошенко сообщил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля. Со своей стороны украинский лидер рассказал, что договорился с Макроном о проведении дальнейших консультаций, чтобы "повысить эффективность возможной встречи в "нормандском формате". По его словам, к такой встрече должен быть подготовлен пакет документов по урегулированию конфликта.