Япония призвала ОАЭ к диалогу с Катаром

ТОКИО, 26 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония призывает ОАЭ к диалогу с Катаром для разрешения сложившейся конфликтной ситуации, заявил замглавы японского МИД Кэнтаро Соноура в ходе встречи с главой МИД ОАЭ Халифом бен Заед Аль Нахайяном.
Как передает телеканал NHK по итогам состоявшейся накануне встречи, Соноура заявил, что единство стран Персидского залива является залогом стабильности на Ближнем Востоке.
Четыре арабских страны (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн) требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.