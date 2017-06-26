Порошенко пообещал скорое возвращение в Крым украинских флагов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в скором превращении Крыма в украинский регион. Об этом он заявил в обращении, опубликованном на сайте главы государства.

По его словам, стремление вернуть Крым под контроль Киева "еще больше роднит" украинцев и крымских татар.

"Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму", — подчеркнул Порошенко.

В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, в мае Порошенко отметил, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам страны станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".