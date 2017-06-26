ОБСЕ "открыта для идей" в вопросе полицейской миссии в Донбассе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ОБСЕ открыта для идеи по разворачиванию полицейской миссии на юго-востоке Украины и хочет обсудить этот вопрос с ООН, заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

"Мы открыты для этой идеи. Мы также создавали планы внутри организации о том, как это осуществить, и мы обсудим это с ООН", — сообщил Заньер агентству Sputnik

В то же время генсек организации уточнил, что для реализации такой инициативы необходимо выполнение двух условий: согласие всех членов ОБСЕ по мандату полицейской миссии и спокойная обстановка в регионе.

"Прежде всего, нам необходимо всеобщее прекращение огня. Я не думаю, что возможно развернуть миссию, когда есть оружие и происходят нарушения прекращения огня. Полицейские будут сами в опасности", — объяснил он.

В начале июня Президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Ранее Киев обращался к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.