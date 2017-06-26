Киев заявил о готовности отвести силы у Станицы Луганской, сообщил Дейнего

ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. Киев заявил о готовности 30 июня отвести силы и средства в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщил в понедельник журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской.

"Систематически они (украинские силовики — ред.) манипулируют какими-то надуманными обстрелами. Сейчас они говорят о том, что перспективной датой разведения сил и средств является 30 июня", — сказал Дейнего.

В то же время он выразил сомнения, что Киев отведет силы 30 июня. По мнению Дейнего, украинские силовики не предпринимают никаких шагов для того, чтобы обеспечить "режим тишины", который является одним из условий отвода сил на этом участке. "Ключевое значение этого первого этапа, он открывает нам возможности приступить к согласованию следующих участков разведения сил и средств, расширять эту практику на всю линию соприкосновения, для того, чтобы стабилизировать эту линию, прекратить взаимные обстрелы", — пояснил полпред ЛНР.

Он уточнил, что без отвода сил и средств сложно добиться соблюдения "режима тишины". "До тех пор пока есть визуальный контакт между подразделениями на двух сторонах, сдерживать провокации очень сложно. А провокации с украинской стороны продолжаются постоянно и системно", — добавил Дейнего.

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