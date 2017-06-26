Индонезийская полиция обнаружила сотни детских книг с пропагандой ИГ*

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полиция Индонезии обнаружила несколько сотен книг, содержащих направленную на детей пропаганду идей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правоохранительных органов Рину Сари Гинтинг.

По данным полиции, материалы были найдены в доме мужчины, который был задержан по подозрению в убийстве полицейского. По словам жены задержанного, ее муж ездил в Сирию в 2013 году, где провел полгода.

Как сообщила представитель полиции, обнаруженные книги были написаны на индонезийском и содержали иллюстрации. По предварительным данным, за дизайн и печать книг отвечал задержанный.