Порошенко заявил о готовности выполнять все пункты Минских соглашений

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко перед встречей в Елисейском дворце в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко перед встречей в Елисейском дворце в Париже

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов неукоснительно выполнять все пункты минских соглашений, в том числе в части разведения сил в Донбассе.

Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции, где состоялась его встреча с президентом Эммануэлем Макроном.

"Я могу только подтвердить и поддержать позицию, что Украина готова неукоснительно выполнять все пункты минских соглашений и позиции относительно разведения сил. Мы также готовы выполнять при условии, что ОБСЕ будет обеспечено 24 часа в сутки семь дней в неделю присутствие по точечному разведению", — сказал Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с Макроном.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.