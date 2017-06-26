Задержанные в Египте террористы планировали крупный теракт в Александрии

КАИР, 26 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Задержанные 24 июня в Египте шесть членов террористической группы, планировавшей совершение теракта в дни окончания Рамадана, намеревались совершить двойной подрыв смертников в одной из церквей города Александрии, пишет в понедельник египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на данные допроса задержанных.

По имеющейся информации, один из смертников должен был войти в церковь в минувшее воскресенье во время подготовки к службе и привести в действие пояс смертника среди прихожан. Второй смертник должен был дождаться, когда к месту первого взрыва прибудут полицейские, а также соберется толпа людей, и совершить самоподрыв уже на улице. Целью террористов, как сообщается, было как можно большее число человеческих жертв как среди христиан, так и среди мусульман, для которых минувшее воскресенье стало первым днем праздника окончания Рамадана — Ид аль-Фитр.

Издание уточняет, что полиция задержала готовивших теракт террористов в одной из жилых квартир Александрии, когда они проводили тренировку смертников и инструктировали их, как подрывать закрепленную на поясе взрывчатку. Один из смертников хотел подорвать себя в момент задержания, но ему помешали сотрудники сил безопасности.

На допросах задержанные также признали, что финансирование и инструкции они получали от ИГ* из Ливии. Смертников готовили несколько лет и они уже участвовали в подготовке других терактов. Один из террористов уже задерживался египетской полицией по подозрению в причастности к экстремистской деятельности, однако затем был отпущен.

МВД Египта 24 июня заявило об аресте шести террористов, планировавших атаки с участием смертников в церквях и объектах, принадлежащих проживающим в стране христианам. По данным министерства, атаки должны были быть проведены в период мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр или 30 июня — дня очередной годовщины смещения с поста экс-президента Египта Мухаммеда Мурси.

Египетские христиане неоднократно становились жертвами террористических актов, произошедших в последние несколько месяцев в арабской республике. Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 93-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.

* Террористическая организация, запрещена в России