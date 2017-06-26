У Москвы нет информации по плану Киева о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. У РФ нет информации по плану Киева о реинтеграции Донбасса, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Этот документ обсуждается, пока мы его не видели, к сожалению, украинские партнеры не особенно делятся своими наработками. А судить по прессе – это контрпродуктивно, потому что иногда репортажи бывают надуманными и не полностью соответствуют действительности, поэтому подождем", — сказал он.

"Кстати говоря, этот документ в первую очередь надо будет обсуждать Киеву с Донбассом. Это важно понять — без обсуждения этого документа с Донбассом, по крайней мере разъяснения этого документа Донбассу мы опять упремся в тупик", — добавил дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.