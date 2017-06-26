Южнокорейская береговая охрана спасла восемь моряков из КНДР

ТОКИО, 26 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Береговая охрана Южной Кореи спасла восемь моряков из КНДР, судно которых было обнаружено дрейфующим в акватории острова Уллындо.

Агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейского министерства по делам объединения сообщило, что все восемь моряков изъявили желание вернуться в КНДР. Ожидается, что северокорейские граждане будут возвращены на родину по окончанию ремонта двигателя на их судне.

"Как только завершатся ремонтные работы на судне, министерство свяжется с северокорейской стороной и известит ее о планах репатриировать (моряков) через морскую границу", — приводит агентство слова дипломатов.

Последний инцидент стал пятым по счету в текущем году. К настоящему времени были спасены 15 граждан КНДР. Лишь двое из них приняли решение остаться в Южной Корее.