КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Почти 30% жителей Украины выступают за пересмотр минских соглашений по Донбассу, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

"Почти 30% опрошенных считают, что Украине нужно пересмотреть минские договоренности и подписать новые соглашения", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

При этом 16% респондентов поддерживают полное выполнение всех поставленных в минских договоренностях требований, 17% — за выход из переговорного процесса и принятие решений без участия международных посредников, 5% — за "другой вариант", треть не определилась по данному вопросу. Полное выполнение требований минских договоренностей больше поддерживают на востоке страны.

Относительно решения конфликта в Донбассе 40% опрошенных заявили, что поддерживают вариант продолжения военной операции украинских силовиков "до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе", 13% — за предоставление более широких экономических и гуманитарных полномочий территориям, расположенным в зоне конфликта, 18% — за предоставление этим территориям самостоятельности, федеративного статуса края в составе Украины. Еще 12% опрошенных одобряют отделение этих территорий от Украины, 18% — не определились по данному вопросу.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения Украины по всей стране. Всего было опрошено 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.