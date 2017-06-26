Половина украинцев выступают против визового режима с РФ, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Пятьдесят процентов жителей Украины не поддерживают намерение Киева ввести визовый режим с Россией, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

У респондентов спросили, поддерживают ли они намерение ввести визовый режим с РФ. При этом 38% опрошенных ответили, что поддерживают, 12% затруднились ответить. Не поддерживают эту идею 50%.

В пресс-релизе по итогам исследования отмечается, что за последние месяцы несколько возросла поддержка идеи введения Украиной визового режима с Россией. Больше всего за него выступают жители запада, сел, люди преимущественно молодого возраста.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.