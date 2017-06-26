Генсек ОБСЕ прокомментировала отказ в выдаче Шенгенских виз крымчанам

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер. Архивное фото

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил об озабоченности случаями отказа крымчанам в визах ЕС, что нарушает права человека.

"Да, к сожалению, это не единственный случай, где у нас есть опасения такого рода. Крымский вопрос остается спорным внутри организации", — сказал Заньер в интервью агентству Sputnik, отвечая на вопрос, нарушают ли европейские страны-члены ОБСЕ обязательства по защите и продвижению прав человека, отказываясь выдавать визы жителям Крыма.