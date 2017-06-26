Россия ждет кандидатуру переговорщика от США по Украине, заявил Карасин

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. РФ ждет кандидатуру переговорщика от США по Украине вместо Виктории Нуланд, заявил журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Состоялась беседа недавно между Сергеем Викторовичем Лавровым и Рексом Тиллерсоном, в которой мы еще раз напомнили о том, что мы работаем в "нормандском формате", что не исключает продолжение диалога прямого с американцами. Но поскольку Нуланд ушла в отставку, мы ждем нового человека, который будет ее преемником. Это нам было обещано, но, к сожалению, пока никакой фамилии нет. Ждем", — сказал Карасин.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.