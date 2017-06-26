Треть украинцев считают, что русский надо сделать государственным языком

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Треть населения Украины поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Две трети опрошенных не поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 30% — поддерживают, 7% — не определились", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

В сообщении отмечается, что за последние два года на Украине наблюдается незначительный рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного. Больше всего его поддерживают на востоке и юге Украины, а также в городах.

Опрос проводился с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.