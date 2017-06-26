Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите G20

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Конкретных наработок по первой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но оба лидера будут в Гамбурге на саммите "двадцатки", сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москву устроит любой формат контакта.

"К сожалению, пока каких-то конкретных наработок в этом контексте нет", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации в западных СМИ о том, что Трамп хотел бы полноценную встречу с Путиным с доступом прессы, но против такого формата выступает часть американского истеблишмента, и на вопрос о том, какой бы формат встречи предпочел Кремль.

Протокольная сторона вторична, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов, сказал Песков. "Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время, так или иначе, возможность встречи будет, — сказал Песков. — В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, здесь, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, или, наоборот, в данном случае, повторяю, это вторично, поэтому давайте дождемся этого саммита "двадцатки".