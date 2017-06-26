Почти 60% украинцев не поддерживают запрет российских сайтов, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Почти 60% украинцев не поддерживают запрет на Украине российских соцсетей и сайтов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Яндекса и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

"Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности "Одноклассники", "ВКонтакте", Яндекс, — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

При этом сообщается, что 24% респондентов поддерживают запрет российских сайтов, еще 19% — не определились. Больше всего поддерживают запрет на Западе страны.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения Украины по всей стране. Всего было опрошено 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.