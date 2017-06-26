Почти 60% украинцев не поддерживают запрет российских сайтов, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Почти 60% украинцев не поддерживают запрет на Украине российских соцсетей и сайтов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности "Одноклассники", "ВКонтакте", Яндекс, — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.
Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения Украины по всей стране. Всего было опрошено 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.
В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.