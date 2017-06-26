Тропический шторм "Дора" в Тихом океане усилился до урагана

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тропический шторм "Дора", сформировавшийся накануне у тихоокеанского побережья Мексики, усилился до урагана, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

Ранее сообщалось, что шторм был зафиксирован примерно в 265 километрах к юго-западу от мексиканского города Акапулько. Максимальная скорость ветра составляла 65 километров в час. Синоптики не исключали, что в понедельник шторм наберет силу.

По данным NHC, ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 13 миль в час (20 километров в час). Максимальная устойчивая скорость ветра составила 80 миль в час (более 128 километров в час). Отмечается, что она может усилиться.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.