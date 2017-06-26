Гройсман не сомневается, что Россия имеет отношение к блокаде Донбасса

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что организаторы торговой блокады Донбасса координировали свои действия с россиянами.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.

"То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений", — сказал премьер-министр в интервью информагентству "ЛигаБизнесИнформ".

По его мнению, организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. "Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали", — добавил Гройсман.

При этом он не привел никаких доказательств якобы связи радикалов с Россией.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.