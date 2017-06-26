Спасатели убили раненую акулу, вызвавшую панику у берегов Майорки

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. Акула, которая в минувшие выходные вызвала панику у берегов Майорки (Балеарские острова, Испания), была поймана и убита, сообщает Diario de Mallorca.

Двухметровая синяя акула была замечена в море недалеко от курорта Магалуф (остров Майорка), где купались туристы. Началась паника, спасатели приказали всем немедленно выйти из воды. Близлежащие пляжи были закрыты.

Специалисты приступили к поиску акулы, которую удалось поймать в воскресенье вечером. На голове у нее была рана – скорее всего от гарпуна.

Спасатели приняли решение убить животное, чтобы "не продлевать ненужные страдания".

Случаи нападения синих акул на людей крайне редки.