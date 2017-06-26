Запрет георгиевской ленты не поддерживают 40% украинцев, показал опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Почти 40% населения Украины не поддерживают запрет георгиевской ленты в стране, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг".

На Украине 15 июня вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.

"Сорок пять процентов опрошенных поддерживают запрет "георгиевской" ленты в Украине, почти 40% — не поддерживают, 17% — не определились", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

Больше всего поддерживают запрет на западе страны, люди молодого и среднего возраста.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.