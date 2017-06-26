В Киеве отрицают заявления ЛНР о подготовке провокации на границе с Крымом

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает заявления замминистра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александра Басова о подготовке украинскими спецслужбами покушения на сотрудников ОБСЕ на границе с Крымом, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности Украины не занимается провокациями", — говорится в сообщении.
В СБУ также заявили, что обвинения ЛНР "не выдерживают никакой критики".
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