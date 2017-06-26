В Киеве отрицают заявления ЛНР о подготовке провокации на границе с Крымом

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает заявления замминистра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александра Басова о подготовке украинскими спецслужбами покушения на сотрудников ОБСЕ на границе с Крымом, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов заявил, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом. По данным МГБ, в районах пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" сотрудниками СБУ Украины готовится покушение на представителей специальной мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.

"Служба безопасности Украины не занимается провокациями", — говорится в сообщении.

В СБУ также заявили, что обвинения ЛНР "не выдерживают никакой критики".

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