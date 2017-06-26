Жара в Греции может побить десятилетний рекорд, считает метеоролог

АФИНЫ, 26 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Пришедшая в Грецию жара может стать рекордной за десятилетие и побить показатели 2007 года, когда в некоторых районах столбики термометра поднимались до отметки 46 градусов по Цельсию, считает известный греческий метеоролог Яннис Каллианос.

Установившаяся на большей части Европы жаркая погода с опозданием добралась до Греции на прошлой неделе — в пятницу в столичном регионе Аттика температура поднималась до 34 градусов, в субботу — до 38 градусов. Однако это далеко не предел, это будут одни из самых жарких дней десятилетия, написал Каллианос в своем аккаунте в Facebook.

"Если вы думаете, что в эти дни было достаточно жарко или кто-то из вас замучился от 36-37°C, тогда я сообщаю вам, что с четверга все изменится. На самом деле, если сохранятся последние прогнозы, то следует ожидать дальнейшего подъема столбика термометра на 6-7°C. Итак, с четверга до воскресенья максимальная температура достигнет уровней 41-42°C и во многих континентальных районах 43°C, и не исключена еще большая температура во многих местах", — написал Каллианос.

Горячие воздушные массы пришли в Европу из Африки.

По словам Каллианоса, в Афинах температура, похоже, "очень легко преодолеет" отметку 40-41°C.

"В то же время в долине Фессалии возможен рекорд температуры, о котором я не хочу говорить, чтобы не волновать вас. В конце концов, не нужно беспокоиться, мы просто должны быть готовы к этому", — заявил метеоролог.

Каллианос напомнил, что в июне 2007 года в Элевсине, недалеко от Афин, был отмечен температурный рекорд в 46,5°C.

В 2007 году из-за жары по всей Аттике и во многих регионах Греции пылали огромные пожары, тогда сгорели сотни гектаров леса.

В Греции нередко стоит сорокаградусная жара. Самой "убийственной", по мнению специалистов, была погода в 1987 году – по официальным данным, тогда от жары погибли 1,3 тысячи человек, а по неофициальным – более полутора тысяч человек.

Греческая метеорологическая служба пока не выдала прогноз температуры на конец недели. В понедельник-вторник синоптики обещают в Аттике 35 градусов, а затем – "повышение температуры", но не уточняют на сколько.