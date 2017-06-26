Нобелевский лауреат Лю Сяобо отпущен из тюрьмы в Китае для лечения рака

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Получивший Нобелевскую премию мира китайский правозащитник Лю Сяобо, находившийся в заключении с 2009 года, освобожден от отбывания наказания после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии, сообщает газета South China Morning Post.

Как пишет издание, диагноз Лю Сяобо был поставлен еще 23 мая. Адвокат Нобелевского лауреата подтвердил, что Лю Сяобо был переведен в больницу города Шэньян провинции Ляонин после того, как его запрос на прохождение лечения вне исправительного учреждения был одобрен.

Адвокат также отметил, что его подзащитный не намерен выезжать на лечение за границу.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

В июне 2009 года агентство Синьхуа сообщило, что Лю Сяобо арестован по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя". По некоторым данным, он был арестован еще 8 декабря 2008 года.

Также сообщалось, что Лю Сяобо — один из авторов так называемой "Хартии 08" — открытого письма к властям Китая с требованием соблюдения прав человека и проведения политических реформ. Хартию подписали более 300 общественных деятелей и борцов за права человека в стране.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требующими освобождения правозащитника. На все подобные заявления МИД КНР отвечал, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.