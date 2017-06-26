Под "прикрытием" ООН: США намерены легализовать вторжения в другие страны

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американские власти намерены добиться включения региональных филиалов "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"* в список террористических организаций ООН. Как рассказали газете "Известия" источники в российских дипломатических кругах, это позволит Вашингтону проводить спецоперации на территории других стран.

Что хочет Вашингтон

Согласно Уставу ООН, который был принят в 1945 году, страны-участницы международной организации могут использовать военную силу против других государств только для самообороны или заручившись поддержкой ООН.

По данным "Известий", американские власти намерены включить в список террористических организаций все региональные филиалы "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*.

"За счет расширения списка террористических организаций американцы намерены легализовать (прежде всего, для самих себя) вмешательство в дела других государств", — говорится в статье.

Американское законодательство и сейчас позволяет Пентагону проводить специальные операции в других странах. Если предложение Вашингтона одобрит ООН, это даст военным дополнительные полномочия.

Против инициативы США выступают Россия и ряд других стран, в частности Египет, отмечают "Известия".

В Каире считают, что включение в список регионального отделения "Аль-Каиды"* укажет на неспособность местных властей справиться с угрозой своими силами.

В свою очередь, Москва отмечает, что группы террористов, аффилированные с международными организациями, как правило, немногочисленны, и власти в состоянии справиться с угрозой сами.

Контртеррористическое управление ООН

Пятнадцатого июня Генеральная Ассамблея ООН постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом. В новую структуру войдут офис по борьбе с терроризмом и целевая группа по борьбе с терроризмом, которые сейчас входят в департамент по политическим вопросам.

Главой управления по борьбе с терроризмом стал российский представитель при международных организациях в Вене Владимир Воронков. Кроме того, он получит статус заместителя генерального секретаря ООН.

"Господин Воронков имеет более 30 лет опыта на международном направлении, а также занимаясь вопросами публичной дипломатии, социального и экономического развития", — заявил на прошлой неделе заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение о назначении Воронкова.

Ранее комитет Генассамблеи ООН по административным и бюджетным вопросам одобрил распределение бюджетных средств на контртеррористическое управление. На создание нового управления потребуется более 390 тысяч долларов.

Согласно записке генсека ООН, оперативный бюджет управления на 2017 год составит более 15 миллионов долларов. На содержание персонала организация выделит более 6,1 миллиона.

Кто на очереди

Кроме "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*, особую тревогу США вызывает ХАМАС.

"Мы должны осудить ХАМАС в резолюциях Совета и заявлениях. Мы должны назвать группировку ответственной за ракеты, летящие из Газы или если будут найдены новые тоннели. И мы должны назвать ХАМАС террористической организацией в резолюции, с последствиями для всех, кто продолжает ее поддерживать", — заявила постпред США при ООН Никки Хейли 20 июня на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Незадолго до этого Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал Хейли добиться выдворения боевиков ХАМАС из Ливана, где те, по словам чиновника, занимаются подготовкой антиизраильских терактов.

"Поскольку Ливан является суверенным государством, то несет полную ответственность за происходящее на своей территории, включая террористическую деятельность, направленную против Израиля", — заявил Либерман.

Движение ХАМАС было создано в декабре 1987 года на базе отделений египетской организации Братья-мусульмане и Палестинского исламского джихада в секторе Газа. Сейчас организация признана террористической в Израиле, США, Канаде и Японии.

Американцы и израильтяне также активно выступают против группировки "Хезболла".

ВВС Израиля неоднократно бомбили позиции группировки в Сирии, что регулярно становится причиной дипломатических скандалов. Тель-Авив оценивает численность организации в четыре тысячи бойцов.

Кроме Израиля, "Хезболла" признана террористической организацией в США и Евросоюзе. В 2016 году группировку внесла в "черный список" и Лига арабских государств.

При этом "Хезболла" активно помогает сирийским войскам в борьбе с террористами из "Исламского государства"*. Так, например, члены группировки принимали участие в обоих штурмах Пальмиры и в наступлении на Алеппо.