Трамп хочет встретиться с Путиным, несмотря на рекомендации, узнали СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настаивает на встрече с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство некоторых представителей его администрации, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как отмечает агентство, в администрации американского президента существуют глубокие разногласия по поводу того, какой подход к Москве следует выбрать Вашингтону в разгар проходящего в США расследования "о связях с РФ". По данным агентства, возможная встреча Трампа с Путиным усугубляет эти разногласия.

Многие представители администрации полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью. Однако Трамп и еще несколько представителей его команды настаивают на двусторонней встрече с Путиным с соблюдением всех формальностей. В частности, несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников госдепартамента и Совета национальной безопасности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких консультаций.

Как отмечает агентство, некоторые советники рекомендуют Трампу провести быструю неформальную встречу с российским лидером на полях саммита "большой двадцатки" или организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей американской и российской делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.

Ранее Белый дом заявил, что не исключает встречи Трампа с Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано.