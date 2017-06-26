Партия Саакашвили предложила кандидатуру телеведущего на пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 июн – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" представила на пост мэра Тбилиси кандидатуру телеведущего выпуска новостей и заместителя гендиректора телекомпании "Рустави 2" Заала Удумашвили.

На прошлой неделе Удумашвили провел встречу с Саакашвили в Киеве. По возвращению в Тбилиси он сообщил, что получил от бывшего президента предложение баллотироваться в мэры грузинской столицы.

Члены партии и ее сторонники собрались в понедельник в центре Тбилиси, чтобы официально представить кандидата на пост градоначальника. Выступление лидеров партии транслировали грузинские телекомпании. Председатель партии Ника Мелия представил кандидатуру Удумашвили.

"Я принимаю вызов и подключаюсь к решающей борьбе по спасению Тбилиси. На протяжении стольких лет вы слушали меня в своих домах, слушали и узнавали все, что происходит в нашей стране. Пришло время выслушать вас… Пришло время выслушать и узнать, чего вам не хватает, что вам необходимо для лучшей жизни", — заявил Удумашвили во время выступления.

Очередные выборы в органы местного самоуправления запланированы на осень. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" пока официально не представлен, однако представители властей ранее сообщали, что им станет министр энергетики, вице-премьер и известный бывший футболист Каха Каладазе.