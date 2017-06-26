За главреда украинского издания "Страна.ua" внесли залог

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. За арестованного главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву внесли залог, сообщила адвокат Елена Лукаш.

В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов).

"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге… Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

На минувшей неделе Гужву задержали в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело спланированной провокацией.