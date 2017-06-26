Guardian: Россию заподозрили в кибератаке на британский парламент

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские власти подозревают в организации хакерской атаки на компьютерную сеть британского парламента, сообщает газета The Guardian.
В "пораженной" сети работали все парламентарии, включая премьера Терезу Мэй и членов правительства.
Британские спецслужбы предполагают, что за инцидентом вероятнее всего стоит не маленькая группировка хакеров-одиночек, а иностранное правительство. Помимо России, подозрения пали на КНДР, Китай и Иран, отмечает The Guardian.
"Это была жесткая силовая атака, по всей видимости, спланированная государством", — заявил газете источник в структурах безопасности.
Западные политики периодически обвиняют "российских хакеров" во вмешательстве в ход выборов. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США и президент Франции Эммануэль Макрон.
Россия неоднократно опровергала обвинения такого характера. В Кремле их назвали "абсолютно голословными". Президент Владимир Путин отмечал, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы повлияла на американские выборы, хотя на деле такое вмешательство не имеет для Москвы смысла.