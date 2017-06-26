Guardian: Россию заподозрили в кибератаке на британский парламент

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские власти подозревают в организации хакерской атаки на компьютерную сеть британского парламента, сообщает газета The Guardian.

Первые сообщения о кибератаке появились в субботу 24 июня. По данным The Telegraph, депутаты не смогли воспользоваться удаленным доступом к электронной почте. Официальный представитель парламента сообщил о взломе не более 90 аккаунтов (по данным Sky News, менее 1% от общего числа пользователей). По его словам, владельцы скомпрометированных учетных записей использовали слабые пароли вопреки инструкциям.

В "пораженной" сети работали все парламентарии, включая премьера Терезу Мэй и членов правительства.

Британские спецслужбы предполагают, что за инцидентом вероятнее всего стоит не маленькая группировка хакеров-одиночек, а иностранное правительство. Помимо России, подозрения пали на КНДР, Китай и Иран, отмечает The Guardian.

"Это была жесткая силовая атака, по всей видимости, спланированная государством", — заявил газете источник в структурах безопасности.

В феврале британские политические партии попросили помощи у спецслужб, апеллируя к сообщениям СМИ о том, что Россия якобы вмешивалась в электоральный процесс в США. Тогда глава центра по кибербезопасности Сиран Мартин заверил обратившихся, что служба "возьмет под охрану" электронные коммуникации партий и их базы данных.

Западные политики периодически обвиняют "российских хакеров" во вмешательстве в ход выборов. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США и президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения такого характера. В Кремле их назвали "абсолютно голословными". Президент Владимир Путин отмечал, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы повлияла на американские выборы, хотя на деле такое вмешательство не имеет для Москвы смысла.