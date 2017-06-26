Швеция пригласила Россию для наблюдения за военными учениями

СТОКГОЛЬМ, 26 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции приняло решение пригласить наблюдателей из России на шведские военные учения Aurora-2017, которые пройдут с 11 по 29 сентября, говорится в сообщении для прессы кабмина.

"Страны вокруг Балтийского моря, включая Россию, приглашаются вместе с другими странами с интересами в регионе", — говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

Поясняется, что это делается в соответствии с Венским документом ОБСЕ о мерах по созданию доверия и безопасности, приглашения будут направлены Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, России, Великобритании, Германии, США и Белоруссии.

Предстоящие учения считаются самыми крупными за последние 20 лет в Швеции, а также уникальными для страны — они пройдут на море, на земле и в воздухе. Основными площадками учений станут Стокгольм и его окрестности, Готланд и Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1,5 тысячи военных из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.

Как заявил в интервью Радио Швеции SR, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, он считает, что было бы разумным, если бы наблюдатели из Швеции были приглашены на российско-белорусские военные учения "Запад". "Им следовало бы пригласить наблюдателей. Это в целом очень большие учения, и так как одновременно пройдут наши учения, разумно действовать для укрепления доверия и безопасности приглашением наблюдателей и демонстрацией открытости", — сказал он.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.

Как ранее заявили в МО РФ, Россия каждый год приглашает СМИ освещать учения и будет приглашать и дальше. В МО Белоруссии ранее пояснили, что приглашения зарубежным партнерам для наблюдения за ходом учений будут направлены за 50 суток до их начала.