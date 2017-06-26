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В мире

Судно с туристами затонуло в Колумбии, поиски пропавших продолжаются

11:3926.06.2017
(обновлено: 11:41 26.06.2017)
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© AFP 2017 / Joaquin SarmientoСотрудники службы спасения перед началом поиска выживших туристов после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола. 25 июня 2017Сотрудники службы спасения перед началом поиска выживших туристов после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола. 25 июня 2017
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Туристическое судно El Almirante, на котором находились порядка 150 человек, в воскресенье затонуло на водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия в Колумбии. На месте происшествия идет спасательная операция при участии военно-воздушных сил, в поисках также участвуют водолазы.

Сотрудники службы спасения и оставшиеся в живых туристы после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола. 25 июня 2017
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
Колумбийские ВВС сообщили о кораблекрушении лодки с 150 туристами
Как сообщил в воскресенье президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, на данный момент подтверждена информация о шести погибших. По последним данным местных спасателей, спасены 133 человека, 16 числятся пропавшими без вести.

Гражданство находившихся на затонувшем судне туристов не уточняется.

Сантос пообещал, что спасательно-поисковые работы на водохранилище, глубина которого в некоторых местах достигает 60 метров, будут вестись всю ночь. Однако, по данным телеканала CNN, поисковая операция была приостановлена из-за грозы. Президент во время посещения места трагедии заявил, что поиски будут возобновлены утром.

Мэрия Гуатапе объявила в городе трехдневный траур в связи с трагедией на озере.

Момент трагедии

Сотрудники службы спасения перед началом поиска выживших туристов после кораблекрушении лодки в водохранилище Пенола. 25 июня 2017
© AFP 2017 / Joaquin Sarmiento
При кораблекрушении туристического судна в Колумбии погибли шесть человек
Как пишет издание El Colombiano, в выходные дни на водохранилище было много туристов, так как начались школьные каникулы и стояла хорошая погода. По данным издания, прогулка на четырехпалубном судне длится порядка 50 минут.

Одна из спасшихся пассажирок рассказала изданию, что судно внезапно начало тонуть, отплыв от пристани на расстояние около одного километра. По очевидцев, все происходило очень быстро: на судне началась паника, люди, находившихся на верхних палубах, не пропускали туда людей с нижних палуб.

"У людей, которые находились на третьей и четвертой палубе, было больше времени спастись", — рассказал один из спасшихся пассажиров Эдер Тобон.

Другая туристка рассказала изданию, что капитан первым прыгнул в воду, когда судно начало тонуть, и призвал остальных последовать его примеру.

На видеозаписи, сделанной недалеко от места трагедии видно, как судно стремительно уходит под воду на небольшом расстоянии от берега. На помощь пассажирам сразу поспешили находившиеся поблизости лодки и катера, что, помогло избежать больших жертв.

"Судно затонуло очень быстро … прежде, чем приехали спасатели, почти все добровольцы пришли к нам на помощь", — добавил Тобон.

Причина крушения

Автомобили скорой помощи и спасатели в Колумбии. Архивное фото
© AFP 2017 / Luis Robayo
Капитан затонувшего в Колумбии судна первым покинул борт, узнали СМИ
Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов. Одна из пассажирок сообщила, что видела несколько спасательных жилетов на одной из палуб судна.

"Мы купили билеты и разместились на четырех палубах судна. Никому из нас не выдали спасательных жилетов, но я видела несколько на второй палубе", — сообщила журналистам Мариа Альварес.

"Это было ужасно, очень слабая система безопасности и плохие условия", — заявила другая туристка — Ана Милена Гарсия.

"Мы не знаем, была ли это техническая неисправность или перегруз, или что-то, связанное с течением", — сообщил капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес.

Президент Колумбии опроверг информацию о том, что затонувшее судно было перегружено и количество пассажиров превышало установленный лимит.

Местные СМИ сообщают, что судно El Almirante до этого дважды тонуло, однако тогда жертв удалось избежать.

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